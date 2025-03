Anteprima24.it - Kronos Triathlon sul podio ai “Campionati Italiani”: bene anche il settore giovanile con Keona Vetrone

Tempo di lettura: 2 minutiE’ un risultato strepitoso quello ottenuto da Luigi Tedesco dellaTeam che ha conquistato il terzo posto nella categoria M1 aidi Duathlon Classico No Draft di che si sono svolti a Pontoglio in provincia di Brescia. Il triathleta torrecusano, oltre a salire sulnella M1 ha chiuso la prova al 45esimo posto generale al termine di una prova davvero importante.La gara si è sviluppata sulla distanza classica del Duathlon con 10 km di corsa, 40 km di ciclismo a cronometro e poi ancora 5 km di corsa ed ha visto al via per laAgostino Viglione che ha tagliato il traguardo al 215esimo nella generale e 28esimo di Cat. M1.Nella stessa giornata i triathleti del sodalizio sannita sono stati impegnaticon ilnel Duathlon Netium di Binetto che è andato in scena nel suggestivo scenario del ‘Circuito del Levante’ conche ha chiuso la gara supersprint al terzo posto della sua categoria.