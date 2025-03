Lanazione.it - Kopinski fermato da un ictus, raccolti sul web in poche ore oltre 74mila dollari per aiutarlo

Lucca, 24 marzo 2025 –donati inore con ben 2000 donazioni. Una raccolta fondi quasi “da record” quella lanciata pochi giorni fa da Karl, il disegnatore inglese – noto come tra i più grandi maestri dell’illustrazione fantasy d’Europa – colpito recentemente da unche, purtroppo, almeno per un po’ lo ha costretto a mettere da parte la matita. L’artista, volto noto nella nostra città soprattutto dopo aver disegnato il manifesto 2015 di Lucca Comics and Games (l’opera che illustrava il tema “Sì, viaggiare”), lo scorso anno – in occasione della tappa di arrivo del Giro d’Italia - ha realizzato per Lucca anche le “biglie giganti” con i volti dei miti del ciclismo, altra sua grande passione. Ma in città non viene solo per lavoro: da anni, infatti, il noto disegnatore di Nottingham, insieme alla famiglia, trascorre sulle nostre colline anche le vacanze estive.