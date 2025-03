Danielebartocciblog.it - Kinder Joy of Moving 2025: da domani Finali Nazionali 47° GranPremio

Leggi su Danielebartocciblog.it

Countdown ormai terminato:partono più forte che mai ledel 47° Gran Premio GiovanissimiJoy of– Trofeo Silver®Care. Fino a venerdì 28 marzo, nella splendida cornice della Val Gardena, indubbiamente una delle valli più celebri delle Dolomiti, si terrà l’evento ‘young’ italiano più rilevante nel panorama della neve per i giovani sciatori e snowboarder. La preparatissima macchina organizzativa che da settimane lavora per questo evento è pronta ad accogliere, udite udite, ben 2.450 bambini provenienti dall’intera penisola. Questi sciatori in erba con età compresa tra gli 8 e i 12 anni (nati negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017), si sono qualificati tra i primi 15 di ogni categoria nello sci alpino, durante una delleRegionali programmate nella stagione 2024/25.