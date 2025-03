Juventusnews24.com - Khedira cuore bianconero: «I momenti passati a Torino sono stati i migliori della mia carriera. Juve in Champions? È difficile ma…»

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni dell'ex calciatoresul periodo vissuto aL'ex calciatoreSamiha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare il momento dei bianconeri e il suo passato.PAROLE – «Iche ho passato acon lantusmia. Io guardo lantus in TV, la Serie A mi piace molto, mi piace molto il calcio italiano.in? Vediamo e anche speriamo, ma in questo momento è. Però, lantus è sempre un club grandissimo. Allenatore da intervistare? Il mio amico Max Allegri. Ciao Max, mi manchi».