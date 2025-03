Quotidiano.net - Khadra, scrittore ed ex ufficiale:: "I popoli possono fermare le guerre"

Exdell’esercito algerino, grandecon lo pseudonimo Yasmina, che è il nome della moglie, Mohamed Moulessehoul non approva la violenza perché l’ha conosciuta e non ama la guerra perché l’ha fatta "ed è un fallimento" dice. Nel suo nuovo libro I virtuosi (Sellerio) ci porta nell’Algeria dell’inizio del ventesimo secolo, dominata dalla colonizzazione, dove un ragazzo poverissimo, Yacine, sceglie la via del coraggio. "Il giovane protagonista in realtà è mia madre che non ha mai fatto del male a nessuno, eppure aveva vissuto sulla sua pelle tante ingiustizie" racconta, in Italia per “Libri come“, la festa del libro e della lettura che si è conclusa ieri a Roma. A sua madre "che non sapeva né leggere né scrivere" è dedicato I virtuosi e al coraggio "che non esiste più".