Kennedy il killer l' incontro a Roma | le nuove carte segrete su JFK ecco cosa c' è dentro

Ogni volta che si parla di John Fitzgeraldabbiamo un «momento Gore Vidal». Lo scrittore, prodigiosa testa del Novecento su cui Netflix aveva quasi pronto un film con Kevin Spacey, che lo interpretava, prima dell'ostracismo, e non disprezzava l'U perché lì, diceva, la letteratura contava ancora qual, gli scrittori finivano in galera., Gore Vidal, quando gli venne chiesto da un giornalista di Cosmopolitan «raccontaci qualdei», rispose: «Oh, caro, le persone sono ancora interessate a loro?». E noi uguale. Anche perché che i file sull'omicidio siano desecretati o no, circa 64mila pagine su oltre 6 milioni già pubbliche, i complottisti (categoria di cui Donald Trump fa parte dato che, nella sua prima campagna presidenziale, dichiarò a Fox News che il padre del senatore Ted Cruz aveva incontrato l'assassino, Lee Harvey Oswald, prima di sparare) rimarranno asserragliati nell'inespugnabile tesi che le prove decisive sul 22 novembre 1963 siano state buttate alle fiamme tempo addietro.