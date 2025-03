Zonawrestling.net - Kelani Jordan, un punto di inizio ma non di arrivo

Per questo nostro appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT voglio parlarvi della 26enne americana Lea Mitchell, meglio conosciuta con il ring name di. Il suo passato è legato al mondo della ginnastica artistica, ciò la rende molto tecnica, rapida, e capace di mosse ardue sul ring. E’ in WWE dal 2022, ma il suo debutto ufficiale in uno show televisivo è arrivato solamente nel giugno 2023. Da allora ha trovato sempre più spazio ed ha anche ottenuto un riconoscimento importante, il 28 maggio 2024 è diventata la nuova e prima campionessa detentrice dell’ NXT Women’s North American Title. Un regno di circa cinque mesi con difese anche importanti, ma alla fine è stata sconfitta da Fallon Henley ad Hallowen Havoc. Decisamente un grandedi partenza per lei.Da allora la sua crescita è stata costante e netta, e in questi mesi (fino al momento della scrittura) ha avuto altre occasioni per tornare a conquistare il titolo perso seppur senza successo.