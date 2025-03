Internews24.com - Keita Balde, l’elogio a Inzaghi: «Per me è uno dei migliori allenatori internazionali! Vive di passione…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Per me è uno deidi passione.» Le parole dell’attaccante del Monza, oggi attaccante del Monza, nel corso della sua carriera ha lavorato con numerosi, tra cui anche Simone. Proprio l’attuale tecnico dell‘Inter lo ha lodato in un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio.LE PAROLE- «Penso che sia una persona molto intelligente, sa cosa deve fare, come trattare i giocatori, qual è il carattere di ognuno, sa di cosa ha bisogno uno e di cosa ha bisogno un altro. Si è fatto le ossa, poi da giocatore capiva cos’era il calcio e conosceva per esempio anche chi faceva la Serie C. Luidi passione, ama il calcio, si vedeva che avrebbe fatto strada, è bello che il lavoro ripaghi.