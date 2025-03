Dilei.it - Kate Middleton, weekend in famiglia: la tradizione con William e i figli

Non c’è dubbio in merito al fatto che la vita disia differente da quella di tutti noi. Al tempo stesso, però, esistono alcuni aspetti decisamente comuni. Sguardo rivolto ai, in particolare, trascorsi al fianco deiGeorge, Charlotte e Louis.I tre piccoli li tengono particolarmente indaffarati, com’è facile immaginare, e la coppia li intrattiene in una routine amorevole, svelata dall’erede al trono.Fine settimana inIl Principe, in occasione della gara di rugby che ha visto in campo Galles e Inghilterra a Cardiff, per il Torneo delle Sei Nazioni, ha parlato deisportivi in. Al suo fianco sugli spalti c’era sua mogliee i due si sono ritrovati a parlare di George, Charlotte e Louis.“Nei fine settimana passiamo da una competizione all’altra”.