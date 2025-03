Panorama.it - Kate Middleton, un anno dopo l’annuncio del tumore… ha le spalle larghe

Il volto pallido e segnato, la voce spezzata, lo sguardo fisso sulla telecamera di fronte a lei. Esattamente unfa,, principessa del Galles, rivelava al mondo di aver ricevuto una diagnosi di cancro e di essere nelle prime fasi di una chemioterapia preventiva. Seduta su una panchina, immersa nel verde dei giardini di Windsor, con un look casual e le solite onde morbide di capelli che le scivolavano sulle, la principessa raccontava i difficili mesi che lei e la sua famiglia stavano attraversando e rivolgeva un pensiero a tutti i malati di cancro: «A tutti coloro che staffrontando questa malattia, in qualsiasi forma, per favore non perdete la fede o la speranza. Non siete soli». Definendo la notizia un "enorme shock", la principessaspiegò che lei e il marito, il principe William, stavano facendo il possibile per affrontare la situazione in privato per il bene della loro giovane famiglia.