Scuolalink.it - Kano Model per la valorizzazione del castello normanno di Aci Castello: uno studio dell’Università di Catania

Leggi su Scuolalink.it

Un’analisi per misurare la soddisfazione degli stakeholders e definire strategie di. Ildi Aci, una delle più antiche e affascinanti fortificazioni della Sicilia, è al centro di un innovativodi ricerca condotto dall’Università di. Il progetto, sviluppato nell’ambito del Mur-Pnrr Ecosistemi per l’Innovazione Samothrace (Spoke 1 work package 6 .per ladeldi Aci: unodiScuolalink.