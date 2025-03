Juventusnews24.com - Kalulu Juventus, da Thiago Motta a Tudor: cambia il futuro del difensore francese? Novità sul riscatto. Il club bianconero ha già deciso

di RedazioneNews24sul: ilha giàsuldel. Tutti gli aggiornamentiIl ribaltone in panchina non cambierà ildi. Nonostante il caos degli ultimi giorni, infatti, Giuntoli avrebbe informato il Milan di voler procedere col pagamento dei 14 milioni pattuiti per l’acquisto a titolo definitivo del. I rossoneri, inoltre, vantano anche il 10% sulla futura rivendita e potrebbero incassare altri 3 milioni di euro in caso di arrivo in Champions League dei bianconeri.Leggi sunews24.com