Tvplay.it - Juventus, Tudor chiama l’attaccante: colpo da 80 milioni

Leggi su Tvplay.it

Con Vlahovic sempre più lontano da Torino a causa del contratto, i bianconeri corrono ai ripari con questo superIgorè appena sbarcato a Torino eppure le voci sul calciomercatosono già impazzite. Il grande punto di domanda è però in primis sul fattore campo: riusciranno i bianconeri a raggiungere l’obiettivo minimo stagionale ovvero la qualificazione in Champions League?da 80(Lapresse) – tvplay.itSuccessivamente ci sarà il Mondiale per Club, una competizione che anche per ovvie ragioni economiche interessa tantissimo alla, anche se non è paragonabile naturalmente al percorso che i bianconeri faranno per quanto concerne il campionato.Alla fine di tutto ciò, ci sarà solo il calciomercato: il ruolo che forse maggiormente ha bisogno di risposte è l’attacco.