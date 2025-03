Thesocialpost.it - Juventus, rivoluzione Tudor: cambia tutto

L’arrivo di Igoralla guida dellasegna una svolta netta rispetto al recente passato. Il tecnico croato non seguirà l’impronta lasciata da Thiago Motta, ma imporrà una visione delnuova, modificando profondamente il sistema di gioco. Il 4-2-3-1 lascerà spazio al 3-4-2-1, schema già adottato con successo alla Lazio. L’obiettivo è chiaro: conquistare la qualificazione in Champions League senza incertezze.Le nuove scelte: chi guadagna spazio e chi rischiaCon il nuovo modulo, le gerarchie cambieranno. In difesa, Gatti e Kalulu sembrano sicuri del posto, mentre per il terzo slot sarà ballottaggio tra Renato Veiga e Kelly, con il portoghese leggermente favorito. A centrocampo,dovrebbe affidarsi alla coppia Locatelli-Thuram, con Weah eso sulle fasce. Questa configurazione potrebbe ridimensionare il ruolo di Weston McKennie, che diventerebbe una pedina duttile tra centrocampo ed esterni.