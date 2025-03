Juventus dice addio a Thiago Motta e Fudor Igor in sostituzione

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-23 18:03:00 Calcio italiano:Ora è ufficiale: TiagoSmetti di essere l’allenatore della. Un’avventura con una fine infelice che è finita (molto) in anticipo. Sebbene il contratto italiano-brasiliano con il “Vecchia Signora” sia scaduto nel giugno 2027, Quelli di Torino hanno deciso di salutare ora. Né hanno aspettato che questa stagione finisse, il loro primo nella squadra “Bianconero”.Questo è stato comunicato dal club italiano: “FC annuncia cheha alleviato le sue funzioni come allenatore della prima squadra maschile. Il club ringraziae tutto il suo team ha dimostrato professionalità e il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. LaFC annuncia anche di essersi fidata dell’indirizzo della prima squadra maschile aTudor, che domani dirigerà la prima sessione di allenamento.