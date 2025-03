Terzotemponapoli.com - Juventus: Capello su Thiago Motta

Leggi su Terzotemponapoli.com

sunon lo sopportava più nessuno, Tudor sa cosa fare quando si entra in corsa. I giocatori da rilanciare sono loro due. E il prossimo anno”Via, dentro Tudor per il finale di stagione. La decisione dellanel weekend viene commentata da Fabiosu La Gazzetta dello Sport, lui che il club bianconero lo ha guidato dal 2004 al 2006.VIA– “Diciamo che in linea teorica cambiare allenatore a nove giornate dalla fine del campionato, e con il quarto posto a solo un punto di distanza, potrebbe essere un rischio. Le scelte di una società però vanno sempre contestualizzate e dall’esterno ho l’impressione che nessuno volesse più continuare con. Non i tifosi, e nemmeno la squadra: in casi del genere bisogna sentire lo spogliatoio e decidere di conseguenza.