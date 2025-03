Rompipallone.it - Juventus: annuncio pesantissimo, nel mirino stavolta finisce la dirigenza

in casa: ecco cos’è stato riferito e perché nelè finita la.In casasi sono vissute ore concitate e si continua a vivere in un vero e proprio turbinio di emozioni. Nel frattempo, poche ore dopo l’di Igor Tudor come nuovo allenatore della squadra bianconera, sono arrivate dichiarazioni abbastanza pesanti.Laè ancora sul filo del rasoio e, nella giornata di oggi, sono arrivate nuove dichiarazioni che hanno pesato parecchio. Ecco cosa filtra in queste ore in merito a tutto quello che è successo in casa bianconera., le dichiarazioni sono parecchio pesanti: nelc’è laQuesta mattina, a ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale ‘YouTube’ di ‘Calciomercato.it’, ha parlato così Giovanni Capuano di tutta la situazione vissuta in casa Juve: “Mi auguro che non siano Scanavino e Ferrero a scegliere il nuovo allenatore, perché non ne hanno le capacità.