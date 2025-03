Sport.quotidiano.net - Juve: risultati, scontri e spogliatoio non in mano. Il disastro Motta è servito

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 24 marzo 2025 – Decisivi i colloqui interni dei giorni scorsi per prendere la decisione estrema: esonerare Thiago. Si chiude bruscamente, anche nei modi, il progetto nato un anno fa con l’ex allenatore del Bologna, annunciato in pompa magna dallacome il cardine del nuovo progetto di rilancio verso un calcio vincente e moderno. Non è accaduto. Erano questi i tempi, un anno fa, delle indiscrezioni e dei rumors sottobanco sulla corte di Cristiano Giuntoli verso l’allora tecnico del Bologna, che stava conducendo una stagione magnifica poi culminata con il ritorno in Champions dei rossoblù dopo sessant’anni. Sembrava la scelta corretta, quella più convincente: un allenatore giovane e moderno, capace di potenziare e migliorare ogni giocatore della rosa. Sulla carta, tutto giusto.