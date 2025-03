Juve-Osimhen cambia tutto | novità dell’ultim’ora

Leggi su Sportface.it

Nelle ultime settimane in casantus è successo letteralmente di, e nelle ultime ore la situazione si è totalmente ribaltata mettendo fine a quello che sarebbe dovuto essere il nuovo corso della Vecchia Signora.Con un comunicato sui propri canali ufficiali, infatti, lantus ha confermato quelli che erano i rumors delle ultime ore, con l’esonero di Thiago Motta e il conseguente arrivo sulla panchina bianconera di Igor Tudor. “ntus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta eil suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.ntus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento“.