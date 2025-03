Oasport.it - Judo, luci e ombre per l’Italia a Tbilisi. Valeriani e Ghiglione bussano alle porte della Nazionale

Va in archivio con un bilancio in chiaroscuro per i colori azzurri il Grand Slam di2025, quinto appuntamento stagionale del World Tour die ultima tappa del circuito maggiore prima dei Campionati Europei di Podgorica (23-27 aprile)., dopo il terzo posto di Kenny Komi Bedel a Baku e la doppietta dei fratelli Esposito nel Grand Prix di Linz, ha raccolto in Georgia il quarto podio dell’anno grazie a Leonardo.Il 24enne di Parma ha confermato quanto di buono fatto nella seconda metàpassata stagione, in cui aveva vinto due European Open e ottenuto un notevole settimo posto al debutto Slam in quel di Abu Dhabi, rendendosi protagonista di una gara estremamente positiva e chiudendo in terza posizione nei -73 kg dopo aver regolato nella finale di consolazione il quotato francese vice-campione olimpico in carica Joan-Benjamin Gaba (decisivo anche per l’oro transalpino nella prova a squadre con il suo clamoroso successo su Hifumi Abe).