John Cena a Raw: "Rovinerò il wrestling cancellando il record di titoli di Flair e mi ritirerò da campione"

La puntata di Raw di questa settimana si è aperta con uno dei segmenti più intensi degli ultimi tempi, vedendo protagonistie ilWWE Cody Rhodes in un confronto che ha delineato chiaramente la strada verso WrestleMania 41.Il ritorno die la sua promessa di vendettaL’iconica musica d’ingresso diha risuonato nell’arena, accolta da una pioggia di fischi mentre il pubblico cantava “sucks” seguendo la melodia della sua theme song.è apparso sul ring con un’espressione fredda e distaccata entrando con il suo asciugamani sopra la testa, un po’ come fece con il titolo WWE ad ECW One Night Stand nel 2006, quando il pubblico era apertamente schierato contro di lui. Anche la tenuta nera ricordava molto quel momento.Una volta al centro del ring,ha iniziato il suo discorso provocando il pubblico: “Avete qualcosa che vi frulla in testa? Sembra che abbiate qualcosa da dirmi”.