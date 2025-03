Bollicinevip.com - Jesuisvir: un nuovo concept di beachwear per la donna forte e libera

: un connubio perfetto tra eleganza, comfort e materiali sostenibili.Ogni creazioneè un viaggio tra stile, lusso e sostenibilità, pensata per ogni.Virginia Pellegrino, giovane e promettente designer milanese, lancia il brand die firma la sua prima collezione per celebrare laattuale, indipendente e sicura di sé. La collezione femminile offre una selezione di bikini e costumi interi dal design essenziale ma audace, realizzati con materiali di altissimo livello, 100% Made in Italy, con unimpegno verso la sostenibilità. Ispirati dall’immensità del mare, i capi riflettono eleganza, forza e armonia, valorizzando la bellezza naturale di ognie celebrando il piacere di sentirsi uniche.I tessuti, leggeri, morbidi, traspiranti e a rapida asciugatura, sono scelti con grande cura per garantire una vestibilità impeccabile e un comfort assoluto.