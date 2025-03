Dilei.it - Jennifer Aniston, nuovo amore con Pedro Pascal: i rumors si fanno più insistenti

Leggi su Dilei.it

, volto amatissimo dal pubblico televisivo e cinematografico, continua a far parlare di sé, stavolta per una serata trascorsa in compagnia di un attore di primo piano. A una settimana dalle nozze del suo ex marito, l’attrice è stata fotografata mentre usciva da un noto locale californiano insieme a, incontro tra colleghi o qualcosa di più?Il ristorante in questione è il Tower Bar che, stando ai media americani, non è proprio il luogo ideale per chi cerca riservatezza. Quiha cenato conper oltre tre ore. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i due sono stati visti lasciare insieme il locale, sorridenti e vestiti in modo informale.Un dettaglio che non è passato inosservato riguarda l’outfit di: jeans dal taglio dritto con risvolto, stivaletti neri, t-shirt bianca e gilet sartoriale nero in stile maschile.