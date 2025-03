Amica.it - Jennifer Aniston e Pedro Pascal, la cena insieme fa sognare i fan

Il loro incontro sul red carpet dei Critics Choice Awards un anno fa aveva già alimentato i rumor, e adessotornano a fari fan, speranzosi che sia nata una nuova, bellissima coppia. L’attrice 56enne e il collega 49enne sono stati infatti visti al Tower Bar di Los Angeles mentre si godevano unalontani, per quanto possibile, dai riflettori., appuntamento al ristoranteI due sono stati avvistati sabato sera fuori dal ristorante del Sunset Tower Hotel di West Hollywood: entrambi vestiti informali, lei con jeans, t-shirt bianca e gilet nero, lui con giacca di pelle, si sono intrattenuti davanti all’entrata prima di dirigersi verso le rispettive auto. Difficile non andare con la mente al gennaio 2024, quando(con braccio ingessato) si è unito sul red carpet ade Reese Witherspoon, intervistate sulla nuova stagione della serie tv di Apple + The Morning Show.