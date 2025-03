Vanityfair.it - Jeff Bezos, il matrimonio con Lauren Sánchez «in estate a Venezia»: tutti i dettagli

Leggi su Vanityfair.it

Secondo Page Six, sarebbero già stati spediti gli inviti per le nozze dell’imprenditore e della giornalista, entrambi al secondo sì: due anni dopo l’annuncio del fidanzamento, in Italia andrà in scena il coronamento del loro amore