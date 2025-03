Quotidiano.net - Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposeranno a Venezia. Chi è la giornalista che ha conquistato Mr Amazon

Roma, 24 marzo 2025 -si. Dopo sei anni di fidanzamento (Due ufficiali, ndr) il miliardario 61enne, fondatore e boss di, convolerà con la 55ennetelevisiva, sua compagna dal 2018 , da quando è entrata nel cuore del tycoon al posto della prima moglie MacKenzie Scott. Le nozze sul mega yacth Koru La notizia è stata data da Page Six, e confermata da vari giornali come il New York Post su si legge che la cerimonia sarà celebrata a bordo del Koru, il mega yacht da 500 milioni di dollari di, dove i due hanno già festeggiato il fidanzamento nell'agosto 2023 al largo di Positano. Mentre le nozze saranno al centro della lagunana.due anni fa le ha chiesto di sposarlo mentre erano in vacanza nel sud della Francia, e un impegnativo diamante apparso al dito dine aveva dato conferma.