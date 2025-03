Panorama.it - Jeff Bezos e Lauren Sanchez scelgono Venezia per il loro matrimonio: tutti i dettagli sulle nozze

"Sposa bagnata, sposa fortuna", recita un antico proverbio popolare. Come se 198 miliardi di patrimonio non bastassero. Ma si sa, i soldi non fanno la felicità e quindi è meglio non sfidare troppo la Sorte.ha deciso: ilcons'ha da fare. E adesso sappiamo anche dove.è la località scelta dal fondatore di Amazon. La cornice ideale per coronare l'amore con la sua compagna. La soffiata arriva direttamente dagli Stati Uniti ed è stata diffusa dal portale di gossip internazionale Page Six. Che non ha dubbi a riguardo: gli inviti formali sono stati già spediti e il periodo per la celebrazione sarà quello estivo. L'acqua della laguna sarà di buon auspicio per i due innamorati? Complicato fare previsioni. Ma per ora una cosa è certa:sono attraversati da una passione travolgente.