Jeff Bezos e Lauren Sánchez presto sposi a Venezia | gli inviti sono stati già spediti

Secondo le ultime indiscrezioni, l’imprenditoree la compagnasarebbero sempre più vicini al matrimonio. Il numero uno di Amazon, sessantuno anni, e la giornalista cinquantacinquenne avrebbero già spedito le partecipazioni per le loro nozze, che si preannunciano da favola, oltre che blindatissime. I dueufficialmente promessi da circa due anni e, stando alle voci, avrebbero scelto per il loro giorno speciale una location d’eccezione:. La cerimonia dovrebbe svolgersi proprio al largo della laguna, sullo yacht da cinquecento milioni, chiamato Koru, di proprietà del magnate.I festeggiamenti dovrebbero estendersi per almeno tre giorni, a giugno; alcuni invitati soggiorneranno a bordo dell’imbarcazione, mentre gli altri verranno smitra gli hotel più prestigiosi della Serenissima.