Jeff Bezos e Laura Sanchez si sposeranno in Italia | ecco quando e dove

Lo scrive Puck News, lo riporta People: il fondatore di Amazone la giornalistasia Venezia, a bordo del loro super yacht da 500 milioni di dollari.? Il prossimo giugno. 61 anni lui, 55 lei, stanno insieme da sei anni e la proposta è arrivata nella primavera del 2023. Secondo Page Six, sono gli inviti, recapitati a star e personaggi influenti di tutto il mondo, a indicare la location.ha fatto parlare di sé, nell’ultimo periodo, per via dell’outfit scelto per presenziare alla cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. La fidanzata dinon è passata affatto inosservata, e anzi ha catturato l’attenzione anche di Mark Zuckerberg, protagonista di uno scatto diventato virale. Seduto accanto a lei Mark Zukerberg, il “papà” di Facebook, è stato pizzicato mentre lanciava sguardi incuriositi al décolleté di Lauren.