Jean Paul Gaultier | tutte le creazioni del designer dal reggiseno a cono alla gonna da uomo Fu autore di una vera rivoluzione sartoriale

Volete leggere una storia? Spoiler: ha un lieto fine. C’era una volta un bambino: timido e tenero, impertinente e ingenuo, nato nel 1952 ad Arcueil, poco fuori Parigi. Jean Paul Gaultier era figlio unico di padre contabile e madre cassiera, nulla lo predisponeva a entrare nell’ambitissimo circolo degli stilisti che contano. Alle elementari i compagni di classe lo prendevano in giro perché era strano, gli urlavano “freak” perché non voleva fare due scambi a pallone, non gli piacevano le armi neanche se giocattolo, non amava stare con gli altri ma solo disegnare, disegnare, disegnare. Che cosa? Donne bellissime in vestiti fantastici, come quelli che aveva visto in tv nel film Falbalas di Jacques Becker, mentre era a casa della nonna materna Mémé Garrabé, misteriosa signora che di mattina era infermiera ma nel pomeriggio si rintanava nell’appartamento tutto velluto rossi e tendaggi rococò, «una grotta di Ali Babà dove i cassetti traboccavano di nastri, fili, rossetti e riviste di moda» e lì si trasformava in maga, medium, cartomante.