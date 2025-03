Oasport.it - Jasmine Paolini ritrova il sorriso: “Mi sto sentendo meglio sul campo. Errani mi aiuta tantissimo…”

vince per la prima volta in stagione tre match consecutivi, battendo l’ex numero 1 al mondo Naomi Osaka e approdando ai quarti di finale del WTA 1000 di Miami 2025. L’azzurra si è imposta in rimonta per 3-6 6-4 6-4 dopo due ore e un quarto di battaglia sul cemento outdoor della Florida, sfoderando probabilmente la miglior prestazione dell’anno.“Sorridevo perché in alcuni momenti lei giocava troppo bene! Ci sono stati degli scambi durissimi e veloci, l’avevo solo vista giocare senza mai affrontarla. È un’avversaria molto complicata ed è bello giocare queste partite contro questo tipo di giocatrici“, le prime dichiarazioni a caldo della toscana n.6 al mondo nell’intervista di rito a fine incontro.“Mi stosul, sono riuscita a giocare queste tre partite.