Ilfattoquotidiano.it - Jasmine Paolini è ai quarti a Miami: l’azzurra batte Osaka in rimonta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il cemento dista facendo bene a. Per la prima volta in questa stagioneavanza aidi finale di un torneo. Ci arriva superando inla giapponese Naomi, numero 61 del ranking Wta ed ex numero 1, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in due ore e 16 minuti. E così nel Wta 1000 della Florida si è rivista la miglior, che pare pian piano aver trovato la rotta per uscire da un inizio di stagione complicato, durante il quale è scivolata – si fa per dire – fino alla posizione numero 7 del ranking mondiale. Ora la toscana affronterà aila vincente della sfida tra Magda Linette e Coco Gauff. La favorita è ovviamente l’americana.intanto però ha messo un altro mattoncino importante, lei che finora in carriera aaveva sempre faticato.