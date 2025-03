Movieplayer.it - James Bond, il nuovo film prodotto da Amazon sarà diretto da Alfonso Cuarón?

Il regista messicano quattro volte Premio Oscar avrebbe incontrato i vertici diMGM Studios per parlare del prossimodel franchise Qualche settimana fa, una fonte interna ad/MGM ha riferito a Jeff Sneider che il presuntoproduttore della saga di, David Heyman, stava potenzialmente puntando super dirigere il prossimo capitolo di 007. Anche Matt Belloni ha ora dichiarato nel corso del podcast The Town di aver sentito chepotrebbe dirigere26, aggiungendo che il regista si sarebbe incontrato effettivamente con i vertici die avrebbe una nuova "idea" su come dovrebbe essere il prossimovuole muoversi rapidamente e avere una squadra pronta una volta concluso l'accordo per i diritti .