Inter-news.it - Jacobelli: «Panchina d’oro Inzaghi? Meriti! Inter, c’è bella notizia»

Leggi su Inter-news.it

Simoneha ricevuto il premio per laa Coverciano.vistato su Sky Sport, Xavieresprime il suo giudizio sull’allenatore dell’.CONSIDERAZIONE – Simoneè stato premiato dai suoi colleghi, a Coverciano, con il prestigioso riconoscimento della. Il rinnovo per il tecnico sarà una mera formalità. Lo stesso allenatore ha espresso parole al miele per l’, Milano e i suoi tifosi. Il giornalista, Xavier, ha espresso la sua personale opinione sul tecnico piacentino: «Io credo chegoda di maggiore considerazione in ambitonazionale. Basti dare un’occhiata a cosa hanno detto colleghi autorevoli ma anche ex grandi calciatori. In Italia merita di essere sottolineato il valore assoluto di uno dei migliori tecnici a livellonazionale.