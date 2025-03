Jack Quaid | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiRecita da più di dieci anni, ma solo negli ultimi cinque ha messo a segno una serie di ruoli in popolari film e serie che gli hanno permesso di ottenere grande notorietà. Spaziando dal dissacrante The Boys al thriller Scream, dal drammatico Oppenheimer al fantascientifico Companion e fino alla commedia d’azione Mr. Morfina, senza dimenticare il tanto doppiaggio svolto,si è affermato come uno dei più convincenti everyman dello schermo, dando continuamente prova di grandi capacità.I film e i programmi TV di1. Ha recitato in noti film. L’attore debutta sul grande schermo con il film Hunger Games (2012), con protagonista Jennifer Lawrence. In seguito, recita in Just Before I Go (2014), Running Wild (2015) e Ithaca – L’attesa di un ritorno (2015), di Meg Ryan.