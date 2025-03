Panorama.it - Jack McCollough e Lazaro Hernandez sono i nuovi direttori creativi di Loewe

apre un nuovo capitolo nella sua storia con la nomina dialla direzione creativa del brand. A partire dal 7 aprile 2025, i due designer avranno la piena responsabilità creativa di tutte le collezioni del marchio, dal womenswear al menswear, fino alla pelletteria e agli accessori.Conosciuti per il loro lavoro pionieristico con il brand Proenza Schouler, che hanno fondato dopo essersi incontrati alla Parsons School of Design,sirapidamente imposti come due delle voci più influenti della moda contemporanea. Il loro approccio innovativo e sperimentale, unito a un’estetica raffinata e a una profonda attenzione alla lavorazione artigianale, ha contribuito a ridefinire il panorama della moda negli ultimi vent’anni. La loro carriera, costellata di riconoscimenti, tra cui cinque premi CFDA come «Designer of the Year» e «Accessories of the Year», li ha consacrati come figure di spicco del settore.