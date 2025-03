Juventusnews24.com - Iuliano è netto nel suo giudizio: «Esonero Thiago Motta? Prestazioni non convincenti. Tudor al suo posto? Ecco cosa ne penso»

di Redazione JuventusNews24, ex difensore della Juventus, ha parlato dell’avvicendamento avvenuto sulla panchina bianconera nella giornata di ieriIntervistato dai microfoni di Sport Mediaset, Markha espresso il suo parere riguardante l’die il conseguente insediamento di Igorsulla panchina della Juve.le sue parole favorevoli a questo cambio.– «Io parlo da tifoso, sono nato juventino e lo sarà per sempre, oltre ad averci giocato. È sempre doloroso vedere la squadra che soffre, però a un certo punto serve prendere le decisioni. Io non so se sia giusto esonerare, sicuramente è un grande professionista che ha cercato di fare il suo meglio. Però lenon sempre sono state».– «Igor è un grande allenatore,che possa fare benissimo: conosce l’ambiente, la società,significa essere alla Juve».