Secoloditalia.it - Italiane eccellenti, in Senato l’omaggio al talento femminile: tra volti noti e personalità di spicco della cultura

Non solo ostacoli e discriminazioni: le donnesono soprattutto eccellenza, competenza e innovazione. È questo il messaggio emerso al, durante l’evento “Storie di”, promosso dalla senatrice Cinzia Pellegrino. Un’occasione per rendere omaggio a figure femminili che si sono distinte nei loro ambiti, diventando esempi concreti di un’Italia che evolve grazie anche alla forza delle donne. Il riconoscimento ha coinvoltocome le conduttrici televisive Veronica Maya e Licia Colò, la giornalista Rosanna Cancellieri, la Chief People Officer del Gruppo Prada Rosa Santamaria Maurizio, la senologa e presidente di Komen Italia Daniela Terribile e l’ambasciatrice italiana in Iran Paola Amadei.Non solo 8 marzo: l’iniziativasenatrice PellegrinoAccanto a loro, anche giovani eccellenzescienza, dell’impresa,e delle professioni: donne che cone determinazione hanno saputo affermarsi superando ostacoli, pregiudizi e stereotipi.