Italia U21-Danimarca 1-1, tanta Roma in campo: 46? per Pisilli, 40? per Baldanzi

La sosta Nazionali sta per passare in archivio e ladeve prepararsi per il rientro in. Nell’arco di questa settimana e mezzo, i giallorossi hanno avuto modo di recuperare le forze fisiche e mentali, in vista di un finale di stagione che sarà estremamente delicato. L’obiettivo è centrare quel 4° posto che dista solo quattro punti e che non appare più una semplice chimera. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini devono preparare la prossima partita con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare. Un match da non sottovalutare, contro un cliente ostico.Claudio Ranieri ha avuto indicazioni da alcuni degli elementi che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali. Tra questi ci sono Niccolòe Tommaso, scesi innel pareggio per 1-1 traU21.