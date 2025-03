Ilfattoquotidiano.it - Italia, qualificazioni Mondiali 2026: come funziona adesso? La sfida a Haaland e il girone degli azzurri

Con il rocambolesco 3-3 di Dortmund, l’di Luciano Spalletti non stacca il pass per le semifinali di Nations League: are il Portogallo sarà la Germania. E in virtù di questa eliminazione, la Nazionalena è stata inserita nel Gruppo I di qualificazione al prossimo Mondialein Usa, Canada e Messico. Nel gironoci sono quindi Norvegia, Estonia, Moldova e Israele, mentre i tedeschi sono finiti nel Gruppo A insieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.Per glila prima partita è in programma il 6 giugno a Oslo contro la Norvegia di Erling, mentre il 9 giugno ci sarà la prima gara incontro la Moldavia. Dal 11 giugno al 19 lugliosi giocheranno i veri e propridi calcio in programma tra Canada, Usa e Messico. Un appuntamento che la Nazionalena non può assolutamente mancare, di nuovo.