Italia pazzesca: primo tempo da incubo, poi pareggia con doppietta di un grande Kean: 3-3. Ma passano i tedeschi. Pagelle

C'è da mordersi le mani:eliminata dalla Nations per colpa di unfolle, chiuso sul 3-0 per la Germania, anche per via di un gol, il secondo, letteralmente regalato,. Donnarumma e compagni a protestare, mentre Musiala, indisturbato, la mette dentro. Mai vista una cosa simile in in 70 anni di calcio! Poi arriva anche il terzo gol tedesco.umiliata, pensavo di scrivere. Invece la ripresa è diversa. Moiseconferma di essere un "gatto" da area di rigore:da incorniciare la sua. Il 3-3 ci sta tutto. E secondo me ci stava anche un altro rigore, oltre quello trasformato da Raspadori. Un rigore prima assegnato poi cancellato. L'avrebbe potuto vincere 4-3. Come bella mitica semifinale di Messico '70. Per poi giocarsela nei supplementariL'articoloda, poicondi un: 3-3.