Quotidiano.net - Italia: ogni giorno chiudono 18 negozi di moda, allarme di Federazione Moda Italia

L'perde18die abbigliamento. E' quanto ha messo in luce-Confcommercio secondo cui il dato desta ulteriori preoccupazioni vista la perdita media degli ultimi 5 anni di 13alcon 23.322in meno e oltre 35.000 posti di lavoro persi. Il consiglio dell'associazione che si è riunito a Courmayeur per esaminare le sfide per il settore dopo un 2024 chiuso con un calo medio del 4,2% rispetto al 2023, rileva che anche i saldi invernali 2025 hanno confermato un trend negativo dei consumi, segnando un -5,5%, con 6 imprese su 10 che hanno indicato un calo sul 2024. Nel 2024, secondo, il saldo nati-mortalità deidiè stato negativo di -6.459 punti vendita, pur rimanendo un fondamentale pilastro dell'economia e del Pil nazionale con 164.