Italia l’assurdo gol tra ironia e polemiche | raccattapalle diventa eroe nazionale in Germania

Sfottò per il famoso portiere, lodi per l’oscuro. All’indomani della incredibile rete del 2-0 segnata dallaall’a Dortmund, i social e i media internazionali ancora infieriscono su Gianluigi Donnarumma, ritenuto la principale causa della beffa, ma un bel po’ di fama se l’è intanto guadagnata il 15enne Noel Urbaniack, ilche vedendo la difesa azzurra distratta ha indotto Kimmich a velocizzare il corner e servire Musiala, tutto libero di calciare a porta vuota. Il 15enne Noel ha indotto Kimmich a velocizzare il cornerSe il numero 1 dellaha una certa abitudine alla ribalta, nel bene come nel male, il ragazzo di Dortmund èto subito un ‘’ in, meritandosi prima i complimenti dal vivo di capitan Kimmich, e quindi finendo sulle prime pagine dei siti e dei giornali non solo tedeschi.