Calcionews24.com - Italia, la delusione di Raspadori: «Fare tre gol e non vincere o andare ai supplementari è incredibile, ripartiamo dalla reazione; rigore? Inutile recriminare»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Giacomo, attaccante dell’, dopo l’eliminazione degli Azzurri in Nations League contro la Germania L’assist a Kean per il 3-2, ildel pari realizzato e anche in occasione di quello non dato è lui a servire Di Lorenzo:è una delle note più liete di Germaniaper gli Azzurri .