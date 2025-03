Sbircialanotizia.it - Italia e Germania: pareggio spettacolare e polemiche arbitrali

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un primo tempo da incubo per la Nazionalena si chiude con lain vantaggio per 3-0, risultato che appare difficile da spiegare. Nonostante un secondo tempo giocato con grande determinazione, grazie alla doppietta di Moise Kean e al rigore trasformato da Raspadori, gli Azzurri non riescono a ribaltare il risultato dopo la sconfitta . L'articoloè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.