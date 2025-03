Calciomercato.it - Italia, convocazioni fasulle: Spalletti furioso al telefono

Leggi su Calciomercato.it

Ecco cosa è successo al programma Mediaset diUno: il Commissario tecnico della Nazionalena è diventato protagonista di un servizioLe Iene hanno fatto arrabbiare non poco Luciano. Il Commissario tecnico della Nazionalena è intervenuto nel corso del programma, che va in onda suUno per via di uno scherzo finito male.è una furia, Le Iene nel mirino: “Non lo potete fare. Avete detto ca***te” (LaPresse) – Calciomercato.itIl Ct, visibilmente nervoso ha, infatti, telefonato all’inviato affermando:“Lo diamo ai carabinieri questo numero, visto che tu telefoni a destra e sinistra .Stai facendo una cosa che non puoi fare. Non me ne frega un ca**o chi sei. Tu stai telefonando a dei giocatori dicendo delle ca***te”. Lo scherzo de Le Iene: le finteMa andiamo con ordine e allo scherzo in questione, organizzato dal programma.