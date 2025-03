Spazionapoli.it - Italia, con il blocco “napoletano” la miglior Nazionale: l’analisi

Leggi su Spazionapoli.it

Contro la Germania una due volti: con e senza giocatori del Napoli: ecco com’è andata.Il pareggio dell’contro la Germania delude le aspettative del Paese che, in qualche modo, continuava a credere ad un possibile ribaltamento del 2-1 della gara d’andata. Un 3-3, invece, che “condanna” gli azzurri ad un girone di qualificazione ai prossimi mondiali non impossibile ma certamente più complesso.Se c’è un aspetto che può far tornare a casa soddisfatto Luciano Spalletti, quello è l’apporto dei giocatori del Napoli alla nostradegli azzurri in Germania-Un secondo tempo significativo che fa sorridere anche Antonio Conte da casa e che è un segnale molto positivo per il futuro del club partenopeo. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino, che evidenzia la prestazione dei “napoletani” contro la Germania.