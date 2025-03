Linkiesta.it - Italia al primo posto in Europa per numero di gelaterie

Il 24 marzo è la Giornata Europea del Gelato Artigianale, l’unica celebrazione ufficiale dedicata a uno dei prodotti che viene associato all’alta qualitàna in tutto il mondo. L’edizione del 2025 va a inserirsi nel contesto del Giubileo, infatti il gusto ufficiale di quest’anno prende il nome (molto evocativo) di “Hallelujah”, ed è comda una combinazione di gianduia, nocciole tostate e variegatura di cioccolato puro, una scelta che ha l’obiettivo di celebrare gli ingredienti del territorio e, allo stesso tempo, alcuni dei gusti più richiesti, come cioccolato e nocciola.Non solo la Capitale, ma anche Milano si mobilita con la Gelato Week 2025, organizzata da Con-gelato, una manifestazione che non si limiterà alla sola giornata del 24 marzo, ma che coprirà tutta la settimana, fino al 30, coinvolgendo 25in città, tra gusti ad hoc ed eventi, percorsi e iniziative tematiche.