Italia al Mondiale 2026, si decide tutto all'istante: pericolo per Spalletti

Si mette in salita la partecipazione dell’ai prossimi Mondiali, che però non avrà scuseL’non è riuscita nell’impresa e dopo un primo tempo davvero sottotono per usare un eufemismo, ha mancato l’appuntamento con una rimonta storica: gli Azzurri si sono fermati sul 3-3 contro la Germania dopo essersi ritrovati sotto di tre reti all’intervallo.al, siper(Lapresse) – tvplay.itChissà cosa sarebbe successo se quel rigore al 74esimo sarebbe stato assegnato. Eventualmente un gol avrebbe regalato quindici minuti più recupero di forcing finale per un possibile storico 4-3, esito di certo non nuovo per quanto riguarda le sfide trani e tedeschi.La realtà parla però di un amaro 3-3 che va a scontrarsi con il 2-1 dell’andata per la Germania e dunque un computo totale che sorride ai tedeschi.