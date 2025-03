Iltempo.it - Istanbul ribolle per le proteste: in centinaia di migliaia contro l'arresto di Imamoglu | GUARDA

didi sostenitori dell'opposizione si sono riuniti ieri sera davanti al municipio diper protestarel'del sindaco della città, Ekrem. Intanto il conteggio dei 'voti di solidarietà' per il primo cittadino aveva raggiunto circa i 15 milioni, di cui poco più di 13 milioni erano di votanti non iscritti al Partito Repubblicano del Popolo, ma che hanno scelto di votare in suo supporto. In un post sui social,ha elogiato il risultato scrivendo che il popolo aveva detto a Erdogan “basta così”. “Quell'urna arriverà e la nazione darà uno schiaffo all'amministrazione che non dimenticherà mai”, ha aggiunto. Situazione incandescente in Turchia.